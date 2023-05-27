Донецк, 27 мая, 2023, 11:37 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ населённого пункта Волноваха (ДНР) погиб один человек. Об этом 27 мая сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

По информации центра, в результате обстрела ВСУ Волновахи получила несовместимые с жизнью травмы женщина 1951 года рождения.

Отмечается, что, кроме этого, был ранен мужчина 1973 года рождения.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ выпустили по населённому пункту Волноваха три ракеты из реактивной системы залпового огня.

Как передавало ИА Регнум, глава погранслужбы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что Украина обстреляла территорию России более 2 тыс. раз после начала проведения специальной военной операции. Он отметил, что на российско-украинском участке государственной границы после начала СВО обострились угрозы военного характера.

27 мая очередную атаку беспилотника в Белгородской области зафиксировали в посёлке Майский. Новой целью дронов стало здание МВД, а именно отдел по вопросам миграции.