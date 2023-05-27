Белгород, 27 мая, 2023, 11:33 — ИА Регнум. ВСУ обстреливают Шебекино Белгородской области из РСЗО, сообщает 27 мая Telegram-канал Mash.

Отмечается, что один из снарядов упал рядом с Ледовым дворцом. По данным Telegram-канала, пострадали несколько человек.

Официального подтверждения и комментариев властей по данному происшествию пока нет. В последние дни Белгородская область не раз оказывалась под обстрелами со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, по данным ФСБ, Украина обстреляла территорию России более 2 тыс. раз после начала проведения специальной военной операции.

Сегодня, 27 мая, очередную атаку беспилотника в Белгородской области зафиксировали в посёлке Майский. Новой целью дронов стало здание МВД, а именно отдел по вопросам миграции.