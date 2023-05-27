Москва, 27 мая, 2023, 11:26 — ИА Регнум. 29-летняя блогер-психолог скончалась от передозировки в реанимации. Девушку госпитализировали с диагнозом «отравление наркотиками» из номера в отеле Holiday Inn на Симоновском Валу в Москве. Её молодого человека с таким же диагнозом медикам удалось спасти. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

18 мая в один из номеров гостиницы Holiday Inn на Симоновском Валу в Таганском районе столицы вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие на место медики обнаружили 29-летнюю девушку и её молодого человека в состоянии передозировки наркотиков. Парня удалось привести в чувство сразу, а его спутница была в крайне тяжёлом состоянии. В бессознательном состоянии её госпитализировали в реанимацию ГКБ № 13. Медики делали всё возможное, но спасти девушку не удалось, она скончалась поздно вечером 22 мая. По факту её смерти в полиции стали проводить проверку, тело погибшей направили на экспертизу для установления точной причины смерти.

«Проводится проверка по факту смерти 29-летней жительницы Москвы, госпитализированной из номера отеля по адресу Симоновский Вал. Было установлено, что наркотики доставил курьер за денежное вознаграждение. Подробности произошедшего уточняются», — рассказал собеседник агентства.

Погибшая была психологом и вела блог в популярной социальной сети, у неё было более 300 тысяч подписчиков.