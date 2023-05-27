Грозный, 27 мая, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Задержанного за сожжение Корана жителя Волгограда Никиту Журавеля доставили в Грозный. Об этом 27 мая сообщает ТАСС.

Отмечается, что возле СИЗО, куда привезли Журавеля, собрались жители региона.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая в Волгограде у мечети был сожжён Коран, видеозапись этого опубликовал ряд Telegram-каналов. При проверке этого инцидента полиция задержала подозреваемого.

Позднее он заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб, которые пообещали ему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Он уточнил, что после проведения акции передал видеозапись сотруднику СБУ.

21 мая Следственный комитет РФ сообщил, что уголовное дело Журавеля будут расследовать в Чечне.