Анкара, 27 мая, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может победить на выборах с минимальным отрывом от действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, следует из результатов опроса центра ORC.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемаль Кылычдароглу

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре 49,52% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Позднее бывший кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган, которого поддержали 2,79 млн избирателей (5,28%), выразил поддержку действующему президенту перед вторым туром президентских выборов.

Согласно результатам исследования, проведённого с 24 по 25 мая среди 3950 человек из 28 провинций, 46,7% респондентов сообщили, что готовы проголосовать за Эрдогана, за Кылычдароглу — 48,1%. Ещё 5,2% не определились с выбором.

В случае распределения голосов неопределившихся между кандидатами центр пришёл к следующим результатам: Кылычдароглу поддержат 50,8%, Эрдогана — 49,2%.

Между тем опрос турецкого Исследовательского фонда показывает, что действующий президент Турции Тайип Эрдоган наберёт во втором туре президентских выборов в Турции 53,7%. В статье отмечается, что во втором туре произойдёт смещение голосов на 1,75% в пользу Тайипа Эрдогана и 1,25% в пользу Кемаля Кылычдароглу от 5% голосов, отданных экс-кандидату Синану Огану в первом туре.