Анкара, 27 мая, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что будет считать предателями родины всех, кто проводит в стране политику отстаивания интересов США. Об этом 27 мая сообщил портал T24.

Министерство внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу

«Хочу подчеркнуть, что впредь тот, кто будет проводить политику, ориентированную на США, будь то партии или отдельные личности, будет объявлен в этой стране предателем родины. Турция дошла до такой черты, все стороны в этих выборах известны. Очевидно, что в США хотят сделать в Турции», — приводит портал слова Сойлу.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Соединённые Штаты Америки вмешиваются в выборы в Турции. Он напомнил о провокациях и в отношении одного из экс-кандидатов на пост президента Турции Мухаррема Индже, который вышел из предвыборной гонки.

«Понятно, откуда это шло, понятно, откуда координировалось. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции», — подчёркивал он.

По итогам первого тура президентских выборов наибольшее количество голосов набрал действующий президент Турции и единственный кандидат от блока «Республиканский альянс» Реджеп Тайип Эрдоган — 49,51%. Второе место занял его соперник из оппозиционного блока «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Необходимость в проведении второго тура выборов президента Турции возникла впервые в истории страны.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что второй тур выборов президента страны пройдёт 28 мая.