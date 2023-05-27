Анкара, 27 мая, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что будет считать предателями родины всех, кто проводит в стране политику отстаивания интересов США. Об этом 27 мая сообщил портал T24.

Глава МВД Турции Сойлу назвал предателями проводников проамериканской политики в стране
Министерство внутренних дел Турецкой Республики
Сулейман Сойлу

«Хочу подчеркнуть, что впредь тот, кто будет проводить политику, ориентированную на США, будь то партии или отдельные личности, будет объявлен в этой стране предателем родины. Турция дошла до такой черты, все стороны в этих выборах известны. Очевидно, что в США хотят сделать в Турции», — приводит портал слова Сойлу.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Соединённые Штаты Америки вмешиваются в выборы в Турции. Он напомнил о провокациях и в отношении одного из экс-кандидатов на пост президента Турции Мухаррема Индже, который вышел из предвыборной гонки.

«Понятно, откуда это шло, понятно, откуда координировалось. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции», — подчёркивал он.

По итогам первого тура президентских выборов наибольшее количество голосов набрал действующий президент Турции и единственный кандидат от блока «Республиканский альянс» Реджеп Тайип Эрдоган — 49,51%. Второе место занял его соперник из оппозиционного блока «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Необходимость в проведении второго тура выборов президента Турции возникла впервые в истории страны.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что второй тур выборов президента страны пройдёт 28 мая.