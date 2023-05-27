Москва, 27 мая, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил в своём Telegram-канале о том, что ожидания киевского режима встать в один ряд с членами Евросоюза и другими западными странами не оправдались, и сейчас Киев ближе к таким странам, как Афганистан, Сирия, Ирак, Ливия и Йемен.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В социальной сети Медведев опубликовал картинку, на которой персонаж Украины стоит в окружении Британии, США, ЕС и НАТО, обещающих: «Ты скоро будешь одним из нас». В следующей сцене показано нынешнее положение киевского режима — персонаж стоит в окружении стран, где произошли крупные конфликты, это Афганистан, Ирак, Йемен, Ливия и Сирия.

В декабре 2022 года зампред Совбеза РФ сообщил, что Соединённые Штаты Америки ведут себя разнузданно, властно и бессовестно. От действий США, по его мнению, также пострадали Ливия, Ирак, Сирия и Афганистан. Эти страны заместитель председателя Совета безопасности России назвал «самой горькой жертвой американского «демократического миссионерства», констатировав, что геополитическое напряжение постоянно нарастает.