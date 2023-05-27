Москва, 27 мая, 2023, 11:10 — ИА Регнум. На фоне сообщений о сокращении РФ предела численности сотрудников учреждений ФРГ в России речь может идти об ответных мерах на массовую высылку российских дипломатов в апреле. Об этом 27 мая написало РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«По данным РИА Новости, в свете сообщений о сокращении РФ предела численности сотрудников учреждений ФРГ в России речь может идти об ответных мерах на массовую высылку российских дипломатов в апреле», — написало агентство.

Как передавало ИА Регнум, ранее Suddeutsche Zeitung написала, что Москва сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в России до 350 человек. Авторы статьи высказали мнение, что нескольким сотням граждан Германии придётся покинуть Россию.

22 апреля власти Германии решили выслать из страны свыше 20 российских дипломатов. Министерство иностранных дел страны объяснило высылку российских дипломатов необходимостью якобы сокращения присутствия спецслужб России на немецкой территории.

В свою очередь, МИД России пообещал 22 апреля зеркально ответить на решение Германии выслать российских дипломатов и ограничить максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в стране.