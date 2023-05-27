Москва, 27 мая, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Защитник итальянского футбольного клуба «Верона» Корай Гюнтер может перейти в «Краснодар». Об этом 27 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

IMAGO/GlobalLookPress Футболист Корай Гюнтер

«Гюнтер всё ещё может перейти в РПЛ этим летом. О каком клубе идет речь? О «Краснодаре», — сказал агент игрока Эрсин Акан.

В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний футболист сыграл 22 матча, отметившись одним забитым голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его в €4,5 млн.

Как ранее сообщало ИА Регнум, московские ЦСКА и «Спартак» проявляют интерес к защитнику «Сочи» Артёму Макарчуку. Вероятность его перехода во время летнего трансферного окна велика. Причём наиболее вероятен его переход в ЦСКА.