Мелитополь, 27 мая, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Запад при помощи шантажа толкает президента Украины Владимира Зеленского на страшные преступления в отношении России. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Идёт моделирование ситуации и принуждение шантажом Зеленского к преступлениям. Зеленский сейчас как загнанная в угол крыса. Запад поставил его перед выбором: или он идёт на страшные преступления против России, или его сольют и приведут к власти кого-то другого», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов обратил внимание на то, что в попытке сохранить за собой власть любой ценой Зеленский может решиться на военную провокацию, в том числе в отношении Запорожской АЭС.

Как передавало ИА Регнум, замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что страны Запада не прекращают настаивать на контрнаступлении ВСУ. Он пояснил, участь украинцев их президенту Владимиру Зеленскому и западным союзникам абсолютно безразлична — они толкают ВСУ к контрнаступлению. При этом «риски катастрофических последствий для страны и её жителей» очевидны.

Усиленные поставки вооружения ВСУ говорят о том, что США и западные союзники хотят максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его более кровопролитным, заявил также Галузин. О повышении ставок в конфликте свидетельствуют поставки вооружения, в том числе танков, ударной артиллерии, крылатых ракет большого радиуса действия.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у Зеленского всё ещё остаётся шанс закончить конфликт, перестав следовать «инструкциям». По его словам, как только Зеленский пришёл к власти, он тут же изменился в худшую сторону, он предал своих людей, свою страну, он просто изменник и предатель.