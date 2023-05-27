Херсон, 27 мая, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Российская армия уничтожила на херсонском направлении самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и миномёт с расчётом. Об этом 27 мая сообщил представитель экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Вражеская техника была уничтожена недалеко от села Дарьевка и посёлка Береговое.

«Днём артиллерийским огнём в районе населённого пункта Дарьевка уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом», — отметил он.

Также сообщается об уничтожении 120-мм миномёта и четверых военнослужащих Вооружённых сил Украины. Уточняется, что трое бойцов получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, накануне сотрудники управления ФСБ по Херсонской области нашли тайник с оружием запрещенного в России «Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечается, что оружие и боеприпасы были уничтожены накладным зарядом на месте обнаружения.