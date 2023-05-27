Москва, 27 мая, 2023, 10:38 — ИА Регнум. На польском и прибалтийском участках государственной границы России отмечается возрастание рисков провокаций, сообщил 27 мая первый заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По его словам, наблюдается рост активности иностранных спецслужб на западном и северо-западном направлениях.

«Возросли риски провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей», — сказал он в интервью ТАСС накануне Дня пограничника.

Кулишов добавил, что обстановка на остальных, помимо украинского, участках государственной границы страны остаётся динамичной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кулишов заявил, что на Украине наладили производство синтетических наркотиков в промышленных масштабах. На западной границе за 2022 год было изъято более 530 кг запрещённых веществ.

В прошлом году попытки провести наркотики пресекались на курском, брянском и белгородском участках границы.