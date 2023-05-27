Мелитополь, 27 мая, 2023, 10:38 — ИА Регнум. ВСУ могут предпринять попытку наступления в Запорожской области в ближайшие пять-семь дней. Об этом 27 мая заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Противник проводит серьёзную артподготовку. В ближайшее время, в ближайшие пять-семь дней, скорее всего, начнётся наступление», — приводит слова Балицкого РИА Новости.

По его словам, просто так обычно не обстреливают территорию, находящуюся в глубоком тылу.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая Балицкий заявил, что ВСУ упустили шанс на начало наступления в Запорожской области и теперь у него нет шансов быть успешным. По его словам, готовность противника к наступлению сейчас достаточно низкая. Он отметил, что на данный момент ВС РФ на линии обороны в регионе готовы к отражению любого наступления.