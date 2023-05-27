Москва, 27 мая, 2023, 10:25 — ИА Регнум. С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и первым спутником «Кондор-ФКА». Видео запуска опубликовал 27 мая Роскосмос в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Ракета-носитель «Союз-2.1а»

Старт был произведён в 00:14 мск. Отмечается, что носитель отработал штатно. Первый радиолокационный спутник выведен на заданную орбиту.

«Кондор-ФКА» предназначен для всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли. В 2024 году планируется запуск второго спутника, ещё два будут запущены к 2029–2030 годам.

Как сообщало ИА Регнум, первым в 2023 году запуском с космодрома Восточный стал старт 27 мая ракеты «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» №1.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о наращивании потенциала России в ракетной и космической отраслях. Это подтверждает факт совершения сотни безаварийных запусков в космос подряд.