Псков, 27 мая, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Административное здание нефтепровода около деревни Литвиново Невельского района Псковской области было повреждено, предположительно, в результате атаки двух беспилотников. Об этом 27 мая написал в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Предварительно здание повреждено в результате атаки двух БПЛА», — написал он, добавив, что окончательные выводы будут сделаны по результатам работы оперативной группы.

Как передавало ИА Регнум, административное здание нефтепровода в Псковской области было повреждено утром 27 мая. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

26 мая со стороны сёл Графовское и Новая Таволжанка в окрестностях Масловой Пристани в Белгородской области были слышны мощные взрывы.