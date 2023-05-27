Москва, 27 мая, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Россия продолжит поддерживать Сербию в отстаивании ею своих легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщил директор четвёртого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Белград

«Любое решение по Косово должно быть приемлемо для сербов и одобрено СБ ООН», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, страны Запада избирательно относятся к международному праву, стремясь подменить «краеугольный документ однобокими схемами», которые не учитывают интересы народа Сербии.

Дипломат добавил, что Москва продолжит поддерживать Белград в отстаивании легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности. Он добавил, что у российских властей нет поводов сомневаться в руководстве Сербии, особенно, когда речь идёт о защите госинтересов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая президент Сербии Александр Вучич привёл армию страны в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенной Республике Косово и призвал страны НАТО предотвратить насилие над сербами в регионе. Он также инициировал срочное движение армии в сторону административной линии с Косово и Метохией.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова назвала военные учения стран НАТО в Косове антисербской провокацией и диверсией против основ урегулирования конфликта в регионе.