Донецк, 27 мая, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Бойцы «Южной» группировки войск Вооружённых сил России взяли в плен в Донбассе две группы противника, сообщил РИА Новости боец, участвовавший в операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ», — сказал он.

По его словам, украинские военные попали в плен под Белогоровкой.

Как сообщало ИА Регнум, боец Вооруженных сил Украины Василий Ленив, попавший в плен к российским военным под населенным пунктом Спорное в Донбассе, был удивлён человеческим отношением к пленным в России.

Как пояснил боец, попав в российский плен, он предполагал, что к нему будет как минимум плохое отношение, но он ошибся.