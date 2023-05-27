Псков, 27 мая, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Около деревни Литвиново Невельского района Псковской области в результате взрыва было повреждено административное здание нефтепровода. Об этом 27 мая написал в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района», — написал он, добавив, что пострадавших нет.

Он уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

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