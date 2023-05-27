Киев, 27 мая, 2023, 10:07 — ИА Регнум. ВСУ готовы в любой момент начать контрнаступление, но никакие даты оглашаться заранее не будут, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы всегда готовы. Точно так же, как мы были готовы в любой момент защищать свою страну. Это не вопрос времени», — сказал он.

Он добавил, что Украина не может упустить «эту историческую возможность», чтобы стать «по-настоящему независимой, большой европейской страной».

«Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я начал называть даты. Такое нельзя делать», — отметил Данилов, добавив, что у Киева «нет права на ошибку».

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший советник главы Пентагона американский полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на видеохостинге YouTube отметил, что власти США выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум, в соответствии с которым он должен либо срочно отдать приказ о контрнаступлении ВСУ, либо начать переговоры с Россией об условиях капитуляции.