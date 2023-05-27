В Китае назвали шаг России, от которого Украина задрожит от страха
Sohu: появление российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Киев дрожать от страха
Пекин, 27 мая, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Появление российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Украину «дрожать от страха». Такое мнение высказал автор статьи, опубликованной на китайском портале Sohu.
Он напомнил, что Соединённые Штаты размещают ядерные боеголовки на многочисленных базах своих союзников в Европе, при этом появление в Белоруссии российского тактического ядерного оружия сможет составить конкуренцию НАТО.
Автор обратил внимание на то, что такой шаг окажет сдерживающий эффект на Украину, поскольку Киев находится рядом с белорусской границей.
«Если там будет размещён «Искандер-М» с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха», — говорится в материале.
Издание пишет, что решение Москвы и Минска окажет сдерживающий эффект на весь западный лагерь, а США и НАТО точно уж остались не в восторге, хотя Запад не может предпринять против такой ситуации никаких действий, кроме пустых угроз и критики.
«В конце концов, даже когда у Минска не было ядерного оружия, НАТО всё равно не осмеливалось трогать Белоруссию. Теперь же, получив российское вооружение, Белоруссия стала ещё могущественнее, и НАТО точно не решится действовать опрометчиво», — отмечает издание.
Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из Россию в Белоруссию уже началось, места для его хранения подготовлены.
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Контроль за ядерным оружием, включая возможное принятие решения о его применении, остаётся за российской стороной.
В комментарии посольства России в Вашингтоне говорится о том, что Россия и Белоруссия в условиях гибридной войны, которую развязали против них Соединённые Штаты, имеют право обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере.