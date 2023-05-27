Пекин, 27 мая, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Появление российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Украину «дрожать от страха». Такое мнение высказал автор статьи, опубликованной на китайском портале Sohu.

Сергей Корсун ИА REGNUM НАТО Белоруссия Ядерное оружие Угроза

Он напомнил, что Соединённые Штаты размещают ядерные боеголовки на многочисленных базах своих союзников в Европе, при этом появление в Белоруссии российского тактического ядерного оружия сможет составить конкуренцию НАТО.

Автор обратил внимание на то, что такой шаг окажет сдерживающий эффект на Украину, поскольку Киев находится рядом с белорусской границей.

«Если там будет размещён «Искандер-М» с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха», — говорится в материале.

Издание пишет, что решение Москвы и Минска окажет сдерживающий эффект на весь западный лагерь, а США и НАТО точно уж остались не в восторге, хотя Запад не может предпринять против такой ситуации никаких действий, кроме пустых угроз и критики.

«В конце концов, даже когда у Минска не было ядерного оружия, НАТО всё равно не осмеливалось трогать Белоруссию. Теперь же, получив российское вооружение, Белоруссия стала ещё могущественнее, и НАТО точно не решится действовать опрометчиво», — отмечает издание.

Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из Россию в Белоруссию уже началось, места для его хранения подготовлены.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Контроль за ядерным оружием, включая возможное принятие решения о его применении, остаётся за российской стороной.

В комментарии посольства России в Вашингтоне говорится о том, что Россия и Белоруссия в условиях гибридной войны, которую развязали против них Соединённые Штаты, имеют право обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере.