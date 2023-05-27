Симферополь, 27 мая, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков заявил, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк так и не приехал в Ялту, несмотря на то, что он обещал это сделать полгода назад. Об этом 27 мая написало РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Ялта

Крючков напомнил, что 27 ноября 2022 года Подоляк пообещал украинским СМИ, что через полгода приедет в Ялту и расскажет, что происходит в Крыму.

«С утра хожу, ищу его по Ялте. Море, солнце, пальмы — есть, а Подоляка как не было, так и нет. Одним словом, мальчик, видимо, где-то потерялся в пути», — приводит агентство слова советника главы Крыма.

Он обратил внимание на то, что киевские политики могут бравировать и храбриться только в эфире своих или западных СМИ.

«Всем этим диванным героям заказан лишь один путь в Крым — в наручниках и автозаке в одну из подготовленных тюремных камер или палат в психиатрической больнице», — заявил Крючков.

Как передавало ИА Регнум, в украинских СМИ идёт обсуждение контрнаступления ВСУ, которое то ли началось, то ли отложено киевским руководством. Чиновники и военные не могут в этом определиться. Журналист Светлана Моренец в статье для The Spectator написала, что чиновники в украинском правительстве были слишком заняты рекламой контрнаступления, вместо того чтобы готовиться к нему, обеспечивать каждого солдата всем необходимым.