Симферополь, 27 мая, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков заявил, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк так и не приехал в Ялту, несмотря на то, что он обещал это сделать полгода назад. Об этом 27 мая написало РИА Новости.

Советник главы Крыма Крючков напомнил Подоляку о его обещании посетить Ялту
Иван Шилов ИА REGNUM
Ялта

Крючков напомнил, что 27 ноября 2022 года Подоляк пообещал украинским СМИ, что через полгода приедет в Ялту и расскажет, что происходит в Крыму.

«С утра хожу, ищу его по Ялте. Море, солнце, пальмы — есть, а Подоляка как не было, так и нет. Одним словом, мальчик, видимо, где-то потерялся в пути», — приводит агентство слова советника главы Крыма.

Он обратил внимание на то, что киевские политики могут бравировать и храбриться только в эфире своих или западных СМИ.

«Всем этим диванным героям заказан лишь один путь в Крым — в наручниках и автозаке в одну из подготовленных тюремных камер или палат в психиатрической больнице», — заявил Крючков.

Как передавало ИА Регнум, в украинских СМИ идёт обсуждение контрнаступления ВСУ, которое то ли началось, то ли отложено киевским руководством. Чиновники и военные не могут в этом определиться. Журналист Светлана Моренец в статье для The Spectator написала, что чиновники в украинском правительстве были слишком заняты рекламой контрнаступления, вместо того чтобы готовиться к нему, обеспечивать каждого солдата всем необходимым.