Варшава, 27 мая, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Санкции Запада против России не помешали гражданам РФ продолжить путешествовать по миру, говорится в материале польской радиостанции Radio ZET.

Иван Шилов ИА REGNUM Туризм

Отмечается, что в 2022 году российские туристы совершили больше поездок за границу, чем годом ранее (22,5 млн против 19,2 млн). В текущем году эти цифры станут еще больше, отмечается в материале.

Радиостанция уточняет, чаще всего российские граждане посещали Турцию, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы и Египет.

По мнению авторов статьи, стимулирование российского туризма является способом сбалансировать экономические связи с РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе телефонного разговора 27 апреля лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за увеличение количества авиарейсов, совершаемых между двумя странами.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что туризм является важной составляющей сотрудничества Анкары с Москвой. Поэтому в Турции в этом году ожидают роста потока туристов из России.