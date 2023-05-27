Донецк, 27 мая, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России прорвали оборону ВСУ в населённом пункте Марьинка около Донецка. Об этом 27 мая написал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По его информации, ВСУ отходят глубже в руины частного сектора Марьинки.

Журналисты приводят информацию, которую сообщают украинские военные аналитики. Так, по их словам, ситуация в Марьинке для ВСУ остаётся очень тяжёлой, большая часть населённого пункта занята российскими войсками, ВСУ удерживают западные окраины, где в основном находятся руины частного сектора.

Отмечается, что российские военнослужащие продолжают активно наступать в этом населённом пункте по нескольким направлениям.

Уточняется, что ВС РФ продвинулись вперёд, атакуя с территории шиноремонтного завода и предприятия ПрАТ «Агроресурс», они заняли опорный пункт ВСУ.

Журналисты, ссылаясь на сводку генштаба ВСУ, отмечают, что на марьинском направлении идут многочисленные атаки Вооружённых сил России в районе Марьинки, они атакуют позиции ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка и Победа.

Как передавало ИА Регнум, российские войска начали фланговые обходы ВСУ в Марьинке. В ходе боёв в центре Марьинки российские войска натолкнулись на сильную оборону, поэтому решили перенаправить усилия на северные и южные фланги города.

Ранее российский боец с позывным Кореец сообщил о намерениях ВСУ покинуть позиции в Марьинке. Военнослужащий российских мотострелковых войск рассказал об услышанном им разговоре украинских солдат. Он получил ранение при штурме города, но не покинул позицию из-за прострелов ВСУ. В этот момент всего в нескольких метрах от него прошли пятеро украинских военных, разговор которых он и услышал.