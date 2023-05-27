Днепропетровск, Украина, 27 мая, 2023, 09:14 — ИА Регнум. В городе Марганце Днепропетровской области на Украине была повреждена линия электропередачи. Об этом 27 мая написал в своём Telegram-канале глава областной военной администрации Николай Лукашук.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

В ночь на 27 мая в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

«Повреждена линия электропередачи», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, на Украине в ночь на субботу, 27 мая, в шести областях взвыли сирены — объявлена воздушная тревога. По данным официального ресурса для оповещения граждан, воздушную тревогу объявили для жителей Одесской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областей. Также сирены сработали в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

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