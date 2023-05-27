Санкт-Петербург, 27 мая, 2023, 09:18 — ИА Регнум. К своему 320-летию Санкт-Петербург значительно преобразился. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, старший преподаватель РГПУ имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург) Евгений Пашковский.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Он отметил, что за минувшие 20 лет город прошёл через разительные изменения, которые восстановили его величавый имперский облик, вернули ему статус культурного центра страны.

Политолог напомнил, что самым известным петербуржцем современности является Владимир Путин, который ранее работал в администрации города и знал о трудностях второй столицы не понаслышке, а на посту президента России смог выстроить эффективную работу по возрождению Санкт-Петербурга.

Пашковский обратил внимание на то, что глава государства помог городу вернуть свою экономическую мощь и политическое значение, он возложил на Санкт-Петербург новую политическую миссию, сделав его резиденцией Конституционного суда и площадкой для межгосударственного общения. Именно здесь, в Северной столице, проходят ведущие международные мероприятия, такие как ПМЭФ и саммиты СНГ.

«Многие сферы ещё требуют обновления и развития, но Владимир Путин бдительно следит за любыми крупными проектами на своей малой родине и обеспечивает их федеральную поддержку. И благодаря этому можно с уверенностью сказать, что на следующий юбилей, через 10 лет наш город станет ещё комфортнее, ещё прекраснее и ещё величественнее, чем сегодня», — отметил он, поздравив город с праздником.

Напомним, 27 мая 2023 года исполняется 320 лет Санкт-Петербургу. По традиции в честь дня основания Санкт-Петербурга 27 мая с 10:00 до 11:30, а также в ночь на воскресенье 28 мая с 23:55 до 00:05 будут зажжены факелы Ростральных колонн.

Кроме того, световые проекции детских рисунков украсят фасады домов в разных районах города. Для художественной подсветки использованы работы победителей архитектурно-художественного конкурса «Виват, Санкт-Петербург!», посвященного 320-летию Северной столицы. Конкурс проводится среди школьников и студентов профессиональных колледжей в рамках ежегодного межрегионального фестиваля «Праздничный Петербург».