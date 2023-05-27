Киев, 27 мая, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины предложила правительству повысить цены на электроэнергию для потребителей в два раза, пишет «Энергореформа».

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция на оплату ЖКУ

Отмечается, что внедрить первый этап повышения цен предлагается с 1 июня текущего года.

«НКРЭКУ предлагает внести изменения… с применением единой цены без дифференциации по объёмам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт⋅ч», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день жители Украины платят за электричество 1,44 гривны (3,08 рубля) за киловатт⋅час (если потребляют менее 250 киловатт⋅часов в месяц) и 1,68 гривны (3,59 рубля) за киловатт⋅час (если потребляют больше).

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-премьер Украины (2010–2014 гг.) Николай Азаров заявил, что жителям страны предстоит пережить тяжёлую зиму.

Бывший глава украинского правительства пояснил, что всех потребностей предстоящего Украине отопительного сезона «западные партнёры не покроют». Украинские власти решают эту проблему по-своему — повышением тарифов на электроэнергию, причём это согласуется с требованиями МВФ.