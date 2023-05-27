Берлин, 27 мая, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Киев запросил у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы, пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники.

(сс) Philipp Hayer Самолёт с дальнобойными крылатыми ракетами Taurus

«Представитель канцлера (ФРГ Олафа Шольца. — Прим. ИА Регнум) не хочет это комментировать, однако федеральное министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus», — пишет издание.

Крылатая ракета Taurus способна пролететь 500 км, то есть «с украинской границы она способна добраться до Москвы».

«Некоторые опасаются, что в случае острой необходимости Киев может устроить неконтролируемую эскалацию войны», — заключили в газете.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что руководство Украины продолжит получать вооружение западного производства после окончания конфликта.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что страны Запада не прекращают настаивать на контрнаступлении ВСУ.

Как пояснил дипломат, участь украинцев их президенту Владимиру Зеленскому и западным союзникам абсолютно безразлична — они толкают ВСУ к контрнаступлению.