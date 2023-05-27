Вашингтон, 27 мая, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия в условиях гибридной войны, которую развязали против них Соединённые Штаты, имеют право обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере. Об этом сообщается в комментарии посольства России в Вашингтоне, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Сергей Корсун ИА REGNUM Угроза

Ранее президент США Джо Байден выразил негативное отношение к перемещению российского ядерного оружия в Белоруссию.

Отмечается, что предпринимаемые Москвой меры полностью соответствуют российским международно-правовым обязательствам.

Дипломаты напомнили слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Россия не передаёт Белоруссии ядерное оружие: контроль над ним и решение о его применении остаются за российской стороной.

«Прежде чем обвинять других, Вашингтону не помешало бы немного самоанализа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что США на протяжении десятилетий сохраняли большой арсенал своего ядерного оружия в Европе. Совместно со своими союзниками по НАТО они участвуют в договоренностях о совместном использовании ядерного оружия и отрабатывают сценарии его применения против России.

Дипломаты подчеркнули, что обеспечение своей безопасности теми средствами, которые Москва и Минск считают необходимыми, является суверенным правом Российской Федерации и Белоруссии в условиях развязанной Вашингтоном против этих стран широкомасштабной гибридной войны.

Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из Россию в Белоруссию уже началось, места для его хранения подготовлены.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Контроль за ядерным оружием, включая возможное принятие решения о его применении, остаётся за российской стороной.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее пояснял, что Белоруссия сталкивается с недружественными проявлениями со стороны соседних для Минска государств.

Президент США Джо Байден заявил, что его реакция на перемещение российского ядерного оружия в Белоруссию «чрезвычайно негативная».