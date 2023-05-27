Москва, 27 мая, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на дальнейшее совершенствование взаимовыгодного сотрудничества с Турцией, заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство иностранных дел России

Дипломат отметил, что Турция является крупной державой и влиятельным региональным игроком. Эта страна по большинству вопросов проводит независимую линию для обеспечения собственных национальных интересов, добавил он.

Такой принципиальный подход способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Анкары, уточнил Пилипсон.

«Безусловно, рассчитываем на его дальнейшее совершенствование», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что Турция не будет поддерживать западные страны в вопросе ввода нового пакета антироссийских санкций.

Турецкий лидер добавил, что Анкара поддерживает хорошие дипломатические отношения со всеми западными странами, помимо Соединённых Штатов Америки, а также с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.