Рогов: ВСУ попытаются пойти в наступление на запорожском направлении

Мелитополь, 27 мая, 2023, 08:10 — ИА Регнум. В Запорожской области сохраняется опасность наступления вооружённых формирований Украины, о чём говорят регулярные многочисленные обстрелы региона. Об этом ТАСС 27 мая сказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Интенсивность ударов по прифронтовой территории и по глубокому тылу говорит именно об этом. Использование оперативно-тактических ракет «Гром-2», крылатых ракет Storm Shadow, HIMARS в больших объёмах, просто тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня говорит о том, что у ВСУ нет никакого снарядного голода, бьют старательно и прицельно», — отметил он, подчёркивая, что России следует подготовиться к серьёзному противостоянию.

По мнению Рогова, ВСУ попытаются перейти в наступление на запорожском направлении. Украинская группировка никуда не делась, она находится в непосредственной близости от Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 мая ВСУ обстреляли населённый пункт Васильевка Запорожской области. Прилёты были по административному зданию, центральной аллее, а также по торговым киоскам. Ранее украинцы ударили по Бердянску. В городе прозвучало несколько взрывов.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, украинская армия уже проводит контрнаступление против России. Война растянута на 1,5 тысячи километров вдоль границы, но отдельные операции уже начаты.