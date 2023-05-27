Москва, 27 мая, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что страны Запада не прекращают настаивать на контрнаступлении ВСУ. Об этом дипломат рассказал ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

Как пояснил Галузин, участь украинцев их президенту Владимиру Зеленскому и западным союзникам абсолютно безразлична — они толкают ВСУ к контрнаступлению. При этом «риски катастрофических последствий для страны и её жителей» очевидны.

Представитель МИД также заверил, что «хозяева киевского режима» намерены продолжать конфликт с Россией «до последнего украинца».

Как сообщало ИА Регнум, усиленные поставки вооружения ВСУ говорят о том, что США и западные союзники хотят максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его более кровопролитным, заявил также Галузин.

О повышении ставок в конфликте свидетельствуют поставки вооружения, в том числе танков, ударной артиллерии, крылатых ракет большого радиуса действия.