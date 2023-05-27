МИД России обвинил Запад в подталкивании Украины к контрнаступлению
Замглавы МИД России Галузин: Запад активно толкает Киев к контрнаступлению
Москва, 27 мая, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что страны Запада не прекращают настаивать на контрнаступлении ВСУ. Об этом дипломат рассказал ТАСС.
Как пояснил Галузин, участь украинцев их президенту Владимиру Зеленскому и западным союзникам абсолютно безразлична — они толкают ВСУ к контрнаступлению. При этом «риски катастрофических последствий для страны и её жителей» очевидны.
Представитель МИД также заверил, что «хозяева киевского режима» намерены продолжать конфликт с Россией «до последнего украинца».
Как сообщало ИА Регнум, усиленные поставки вооружения ВСУ говорят о том, что США и западные союзники хотят максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его более кровопролитным, заявил также Галузин.
О повышении ставок в конфликте свидетельствуют поставки вооружения, в том числе танков, ударной артиллерии, крылатых ракет большого радиуса действия.