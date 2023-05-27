Москва, 27 мая, 2023, 07:52 — ИА Регнум. На египетских и турецких курортах отмечают изменения в характере стычек туристов с Украины и из России, пишет «Московский комсомолец».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у моря

Меры предосторожности на курортах пытаются предпринимать в период повышенного спроса у россиян. Чтобы оградить их от русофобии, турфирмы решили разделить украинцев и россиян, пересмотреть экскурсионные программы в каждом заезде.

«Если прошлой весной эмоции у сторон просто зашкаливали, то теперь и россияне, и украинцы не то чтобы привыкли к состоянию конфликта, но как-то подстроили под него свою повседневную жизнь», — отметил экскурсовод из Египта.

По его мнению, люди просто не хотят испортить себе отдых, который обошёлся им в немалую сумму.

Как сообщало ИА Регнум, нападающий футбольного клуба «Шахтёр» и сборной Украины по футболу Даниил Сикан подрался с российским туристом во время сборов в Турции. Пострадавший был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

На острове Бали предложили прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и с Украины. Они якобы приезжают на Бали в поисках работы по туристическим разрешениям. С января по март 2023 года на остров прибыли более 43,6 тыс. граждан России.