Вашингтон, 27 мая, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Супруга президента США Джо Байдена Джилл попала впросак во время своего выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне. Она ожидала оваций на своё высказывание о единстве США. Об инциденте написала New York Post.

Brendan Hoffman Джо Байден и Джилл Байден в платье Reem Acra, 2009 (фото из журнала Vogue)

«Я посетила красные и синие штаты и обнаружила, что общие ценности, которые нас объединяют, глубже, чем наши разногласия», — сказала жена главы Белого дома и сделала паузу в ожидании аплодисментов. Но в зале было тихо.

Тогда Джилл Байден произнесла: «Могли бы по этому поводу похлопать». И уже после такой просьбы зрители рассмеялись и зааплодировали.

Как сообщало ИА Регнум, во время выступления на саммите G7 в Японии 20 мая Байден попросил журналистов «умолкнуть» вместо того, чтобы ответить на их вопрос про дефолт в Соединённых Штатах.

Он заявил, что абсолютно спокоен насчёт надвигающегося дефолта.