Киев, 27 мая, 2023, 07:10 — ИА Регнум. С 1 июня национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины предлагает увеличить тариф на электроэнергию вдвое, говорится в письме главы регулятора Руслана Кайдаша в министерство энергетики страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Предлагается применять единую цену без дифференциации по объёмам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч (6,22 рубля).

Согласно действующему тарифу, украинское население пока платит 1,44 гривны за кВт·ч при потреблении электроэнергии в объёме менее 250 кВт·ч в месяц, и 1,68 гривны за кВт·ч, если в месяц потребляется свыше 250 кВт·ч.

Регулятор считает необходимым постепенно приводить цены на электричество для бытовых потребителей к рыночному уровню. Изменения позволят улучшить финансовые показатели госкомпаний, отметили в НКРЭКУ.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая на Украине объявили о прекращении экспорта электроэнергии из-за необходимости обеспечения внутреннего потребления.

В конце апреля 2023 года заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров утверждал, что в преддверии нового отопительного сезона власти Украины повысят для населения цены на электроэнергию, так как финансовая поддержка Запада не сможет покрыть всех необходимых расходов.