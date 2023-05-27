Москва, 27 мая, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Для провокаций и атак в Чёрном море Украина получила партию новых морских беспилотников западного производства, скорее всего, Великобритании, сообщил РИА Новости осведомлённый источник.

Дарья Драй ИА REGNUM Новейший корабль связи, разведчик «Иван Хурс»

Киев настаивал на применении дронов исключительно украинского производства из западных комплектующих, но это не подтверждается на деле. В качестве примера приводится недавняя атака на корабль Черноморского флота России «Иван Хурс».

«Внешний вид украинских морских дронов типа «Микола», собираемых из комплектующих, поставленных Киеву натовцами, не соответствует профилю атаковавших «Иван Хурс», — утверждает источник.

Это говорит о том, что ВСУ получили «незадекларированную для западной общественности» партию новых морских беспилотников именно западного производства. Великобритания имеет большой опыт создания и боевого применения подобного типа систем в разных районах Мирового океана, сказал он.

Запускались беспилотные катера из военно-морского оперативного центра, открыли который ещё в 2018 году при участии США в Очакове. Управление морскими дронами велось с помощью Starlink.

«Диверсия против ВМФ России в исключительной морской экономической зоне Турции, на удалении более 200 морских миль от района российско-украинского конфликта, является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии», — добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 24 мая корабль «Иван Хурс» атаковали три беспилотных катера ВСУ, все три морских цели были успешно поражены «огнём из штатного вооружения». Корабль «Иван Хурс» патрулировал, обеспечивая безопасность двух стратегически важных как для России, так и для Турции газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

В пятницу, 26 мая, разведывательный корабль «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе. Экипаж судна пополнит запасы и продолжит выполнение задач по предназначению.