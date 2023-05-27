Москва, 27 мая, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Народный артист России Александр Пашутин считает, что Алла Пугачева переоценила себя, заявляя о своей незаменимости, да ещё и грозила навести порядок в головах россиян. Об этом актёр сказал в разговоре с aif.ru.

ИА REGNUM Александр Пашутин

Пашутин призвал обратить внимание на талантливых исполнителей в разных конкурсах.

«Какая она «певица на века»? Посмотрите шоу «Голос» и другие — сколько у нас ребят талантливых! А у Пугачевой уже голоса нет, она давно не поёт. Ума хватает только на то, чтобы ядом исходить и поливать россиян грязью», — считает Александр Пашутин.

В соцсетях комментаторы даже жалели Пугачеву, ведь в конце жизни она осталась «без родины, без флага».

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поцеловал руку Пугачевой и сказал, что «очень рад вас видеть». Это произошло на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров, получивший известность за критику и поддержку звёзд, заявил, что Алла Пугачева не выступает из-за того, что ей предлагают не устраивающие её гонорары.

Если до спецоперации певица могла выступить за 300 тыс. евро, то сейчас она «за эти деньги вряд ли куда-то поедет».