Москва, 27 мая, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Усиленные поставки вооружения ВСУ говорят о том, что США и западные союзники хотят максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его более кровопролитным. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Он подчеркнул, что о повышении ставок в конфликте свидетельствует расширение номенклатуры поставок вооружений — в последние месяцы страны НАТО поставляют Украине тяжелые танки, ударную артиллерию, крылатые ракеты большого радиуса действия.

Заявления о предстоящем контрнаступлении как со стороны Киева, так и стран Запада являются отражением проводимой политики «по нанесению стратегического поражения России», отметил Галузин.

Как сообщало ИА Регнум, Галузин заявил, что ВСУ под руководством Киева совершили атаку дронами на Кремль без согласования с западными союзниками.

Ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне, политолог Анатоль Ливен считает, что вылазка украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области 22 мая должна стать тревожным сигналом для властей США и президента Джо Байдена.

В необходимости оказания военной помощи Украине, если Артёмовск не имеет стратегической ценности, усомнился американский журналист Джексон Хинкл.