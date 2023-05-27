ДНР, 27 мая, 2023, 06:09 — ИА Регнум. На северном фланге Артёмовска 200-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада российских войск отражает атаку ВСУ, нанося ответные удары. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

По словам военного корреспондента RT Мурада Гадзиева, против российских военных в бой брошены нацбатальоны и легионы наёмников.

ВСУ в желании пробить фланги не считаются с техникой, боеприпасами и личным составом. Артдуэли растянулись на десятки километров в тыл в обе стороны.

После тяжёлых боёв за Артёмовск наступила «фланговая мясорубка», отметил военкор. На северном участке ВСУ не смогли прорвать оборону российских войск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинцы наращивают вооружённые формирования. ВСУ, по его мнению, готовятся ударить по флангам российских военных, которые находятся в Артёмовске.

Российские войска в районе населённого пункта Кучеровка на купянском направлении огнём из реактивной системы залпового огня «Град» ликвидировали украинские гаубицу Д-30 и миномётный расчет. Зенитный ракетный комплекс «Тор» уничтожил беспилотник противника «Валькирия».