Вашингтон, 27 мая, 2023, 05:57 — ИА Регнум. В посольстве РФ в США заявили, что Россия и Белоруссия в противостоянии развязанной Вашингтоном гибридной войне вправе обеспечивать свою безопасность «необходимыми» и приемлемыми способами.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом. США давно держат внушительный арсенал своего ядерного оружия в Европе», — напомнили дипломаты, добавив, что ещё и «совместные ядерные миссии» проводят, отрабатывают механизм применения спецбоеприпасов против России.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден заявил, что его реакция на перемещение российского ядерного оружия в Белоруссию «чрезвычайно негативная».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию уже началось, места для его хранения подготовлены.