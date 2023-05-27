Позиции ВСУ на купянском направлении уничтожены огнём из РСЗО «Град»
Российские войска из РСЗО «Град» поразили гаубицу и миномётный расчёт ВСУ
Москва, 27 мая, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Российские войска на купянском направлении в районе населённого пункта Кучеровка огнём из реактивной системы залпового огня «Град» ликвидировали украинские гаубицу Д-30 и миномётный расчет, сообщил 27 мая ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Штурмовыми отрядами около населённого пункта Молчаново уничтожено до взвода бойцов ВСУ, три блиндажа и один наблюдательный пост.
Авиация группировки ракетно-бомбовыми ударами поразила позиции сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 92-й отдельной механизированной бригады и подразделения территориальной обороны.
Огнём из зенитного ракетного комплекса «Тор» был уничтожен беспилотник противника «Валькирия», добавил Зыбинский.
Как сообщало ИА Регнум, российские артиллерия и авиация подавили огневые точки ВСУ, которые 26 мая обстреливали и атаковали с помощью дронов населённые пункты Белгородской области.
Ранее вооружённые силы России нанесли ракетный удар по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара была достигнута, и все назначенные объекты поражены, подтвердили в Минобороны РФ. Для группового удара задействовали высокоточное оружие большой дальности.