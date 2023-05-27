Авдеевка, ДНР, 27 мая, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Мотострелки и артиллеристы группировки ВС РФ «Юг» пресекли попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на александро-калиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Об успешной операции сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Кроме того, авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ на лисичанском направлении, по скоплению военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка, а также по противнику, резервам и складам боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

Также экипажем тяжелой огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожен взводный опорный пункт киевских боевиков в районе населённого пункта Красногоровка.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России подавляют огневые точки ВСУ, которые 26 мая обстреливали и атаковали с помощью дронов населённые пункты Белгородской области.

Мощный огонь по вражеским объектам открыт именно в ответ на обстрелы Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского и Шебекинского городских округов.