Киев, 27 мая, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Украинского правительство предстоит проработать вопрос о создании в стране института зарегистрированного гражданского партнёрства. Соответствующий ответ на петицию предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Петиция о регистрации партнёрства на Украине для однополых и разнополых пар набрала для рассмотрения Зеленского необходимые 25 тысяч голосов.

«Рассматривая летом прошлого года петицию об однополых браках, я акцентировал внимание на том, что по конституции Украины брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины. В условиях военного или чрезвычайного положения конституция Украины не может быть изменена», — сообщается на сайте офиса Зеленского.

В минюсте страны уже идёт работа над комплексным законодательным введением института гражданского партнёрства со всеми юридическими аспектами, заявил украинский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, петиция о регистрации партнёрства для разнополых и однополых пар была опубликована на Украине 28 марта, уже 26 апреля она набрала необходимое количество голосов. В тексте петиции указывается, что после госрегистрации партнёры приобретают статус близких родственников, «членов семьи первой степени родства друг относительно друга, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство».

Ранее Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов и однополых браков.