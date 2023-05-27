Мелитополь, 27 мая, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Киевский режим сорвал прибытие смены представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом РИА Новости сказал председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил, что Украина сорвала ротацию представителей МАГАТЭ на ЗАЭС
Иван Шилов ИА REGNUM
Запорожская АЭС

По словам Рогова, на АЭС ожидали приезда трёх инспекторов МАГАТЭ из Аргентины, Ирландии и Марокко. Но не случилось — ВСУ накануне их прибытия обстреляли Васильевку, через которую должны были ехать представители агентства.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Рогов предупреждал о намерении Киева устроить провокацию на АЭС и обвинить в ней Россию, чтобы прекратить работу МАГАТЭ на станции.

В последнее время обстановка вокруг АЭС накаляется, участились удары ВСУ, бьют артиллерией.