Мелитополь, 27 мая, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Киевский режим сорвал прибытие смены представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом РИА Новости сказал председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

По словам Рогова, на АЭС ожидали приезда трёх инспекторов МАГАТЭ из Аргентины, Ирландии и Марокко. Но не случилось — ВСУ накануне их прибытия обстреляли Васильевку, через которую должны были ехать представители агентства.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Рогов предупреждал о намерении Киева устроить провокацию на АЭС и обвинить в ней Россию, чтобы прекратить работу МАГАТЭ на станции.

В последнее время обстановка вокруг АЭС накаляется, участились удары ВСУ, бьют артиллерией.