На Украине в шести областях объявили воздушную тревогу

Киев, 27 мая, 2023, 04:22 — ИА Регнум. На Украине в ночь на субботу 27 мая в шести областях взвыли сирены — объявлена воздушная тревога.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным официального ресурса для оповещения граждан, воздушную тревогу объявили для жителей Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областей. Также сирены сработали в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Воздушную тревогу объявили в 03:46 по местному времени. Сирены работали до 04:09.

Как сообщало ИА Регнум, вражеские дроны продолжают атаковать Белгородскую область. Под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. Последний раз беспилотник пытался атаковать здание МВЛ в посёлке Майский.

В украинских СМИ идёт обсуждение контрнаступления ВСУ, которое то ли началось, то ли отложено киевским руководством. Чиновники и военные не могут в этом определиться. Журналист Светлана Моренец в своей статье для The Spectator написала, что общественность встревожена.