Вашингтон, 27 мая, 2023, 04:26 — ИА Регнум. В необходимости оказания военной помощи Украине, если Артёмовск не имеет стратегической ценности, усомнился американский журналист Джексон Хинкл.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Если каждый регион Украины, занятый Россией, «практически не имеет стратегической ценности», зачем мы посылаем Украине сотни миллиардов долларов на отвоевание этих территорий?» — поинтересовался журналист в своём Twitter.

Такая реакция вызвана соответствующим заявлением координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, власти США намерены предоставить Украине очередной пакет военной помощи на сумму порядка 300 млн долларов, в который войдут управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. С начала спецоперации, по данным Пентагона, общий объём военной поддержки ВСУ достиг более $30 млрд.

Операция по освобождению Артёмовска проводилась с 8 октября 2022 года и длилась 224 дня. Всех отличившихся в ходе битвы за город бойцов представят к государственным наградам.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что Артёмовск находится полностью под российским контролем, линия фронта уже в нескольких километрах от города.