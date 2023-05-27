Москва, 27 мая, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что ВСУ под руководством Киева совершили атаку дронами на Кремль без согласования с западными союзниками.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Своими действиями киевский режим ещё раз продемонстрировал, что никакие международно-правовые, общечеловеческие и моральные нормы для него ничего не значат. Шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта», — сказал ТАСС Галузин.

Дипломат добавил, что публично никто из стран Запада теракт не осудил, отмолчались и международные организации.

Как сообщало ИА Регнум, информация о том, что за атакой БПЛА на Кремль 3 мая стоит киевский режим, не нова — правительство России с самого начала об этом говорило и исходит из этого в своей работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Главный редактор китайской газеты Global Times в авторской статье сообщил, что атака БПЛА на Кремль могла быть попыткой Вооружённых сил Украины продемонстрировать силу и сорвать парад Победы на Красной площади. Он также обратил внимание, что российская армия не предпринимала попыток атаковать офис президента Украины, российская сторона не делала публичных угроз.