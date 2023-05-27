Radio ZET: санкции Запада не отразились на туристической активности россиян
Radio ZET: в Польше поразились росту турпоездок россиян, несмотря на западные санкции
Варшава, 27 мая, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Санкционное давление Запада должно было обрушить турпоток россиян, однако ими были выбраны другие маршруты путешествий, сообщили на польском Radio ZET.
На радиостанции отметили не обвал туризма из России, а его рост. Так, в 2021 году россияне совершили более 19 млн поездок, в 2022 году — около 22,5 млн, в текущем году показатели будут ещё выше.
Наибольшим спросом у россиян пользуются туристические путешествия в Турцию, Таиланд, Мальдивы, ОАЭ и Египет. Для некоторых стран, в частности, Турции, стимулирование российского туризма является способом сбалансировать экономические связи с РФ. Её туристическая отрасль существенно зависима от гостей из России.
На радио ссылаются на данные Fly4free, согласно которым после 15 месяцев с начала спецоперации на Украине растёт количество стран всё больше облегчающих россиянам пересечение границ. Среди них Шри-Ланка, Марокко и Таиланд. Власти Индии, Мьянмы и Омана обсудили с российским руководством перспективы развития туризма. Перечень доступных россиянам стран становится только длиннее, констатировала радиостанция.
Как сообщало ИА Регнум, в Польше жалуются на то, что многие популярные среди туристов авиакомпании, несмотря на закрытие неба над Европой для россиян, по-прежнему организовывают рейсы в Россию и из неё. В том числе это касается турецкого перевозчика Turkish Airlines.
В России по поручению президента Владимира Путина до 15 июня 2023 года разработают и утвердят концепцию развития автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток.