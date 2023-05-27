Варшава, 27 мая, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Санкционное давление Запада должно было обрушить турпоток россиян, однако ими были выбраны другие маршруты путешествий, сообщили на польском Radio ZET.

katyveldhorst Чемодан туриста

На радиостанции отметили не обвал туризма из России, а его рост. Так, в 2021 году россияне совершили более 19 млн поездок, в 2022 году — около 22,5 млн, в текущем году показатели будут ещё выше.

Наибольшим спросом у россиян пользуются туристические путешествия в Турцию, Таиланд, Мальдивы, ОАЭ и Египет. Для некоторых стран, в частности, Турции, стимулирование российского туризма является способом сбалансировать экономические связи с РФ. Её туристическая отрасль существенно зависима от гостей из России.

На радио ссылаются на данные Fly4free, согласно которым после 15 месяцев с начала спецоперации на Украине растёт количество стран всё больше облегчающих россиянам пересечение границ. Среди них Шри-Ланка, Марокко и Таиланд. Власти Индии, Мьянмы и Омана обсудили с российским руководством перспективы развития туризма. Перечень доступных россиянам стран становится только длиннее, констатировала радиостанция.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше жалуются на то, что многие популярные среди туристов авиакомпании, несмотря на закрытие неба над Европой для россиян, по-прежнему организовывают рейсы в Россию и из неё. В том числе это касается турецкого перевозчика Turkish Airlines.

В России по поручению президента Владимира Путина до 15 июня 2023 года разработают и утвердят концепцию развития автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток.