Киев, 27 мая, 2023, 03:48 — ИА Регнум. В украинских СМИ идёт обсуждение контрнаступления ВСУ, которое то ли началось, то ли отложено киевским руководством. Чиновники и военные не могут в этом определиться. Журналист Светлана Моренец в своей статье для The Spectator написала, что общественность встревожена решением властей отложить весеннее наступление.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обозреватель отметила, что украинское руководство, начиная с президента, рассказывает, что будет дальше, и преподносит это «как очередной шаг в продолжающейся войне, а не как последний, ведущий к неизбежной победе».

«Задержка весеннего наступления приводит в замешательство некоторых украинцев, которые склонны верить, что война закончится к лету», — написала Моренец, добавив, что с экранов телевизоров твердят об «истощении врага» и о том, что украинским солдатами для победы «достаточно сделать ещё один рывок».

«Пока мир ждёт, солдаты на фронте хранят мрачное молчание. Время от времени призывают всех заткнуться по поводу контрнаступления и проявить уважение к тем, кому придётся сражаться (и умереть)», — признала журналист.

Автор резюмировала, что чиновники в украинском правительстве были слишком заняты рекламой контрнаступления, вместо того, чтобы готовиться к нему, обеспечивать каждого солдата всем необходимым.

«Выживание Украины в некотором смысле зависит от войны за симпатии и поддержку Запада. Если мы проиграем это, то выиграть другую войну будет слишком трудно», — считает обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что ожидаемое контрнаступление ВСУ начнётся, как только Киев получит необходимое вооружение от союзников.

Он опроверг слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который ранее заявил, что контрнаступление началось несколько дней назад.