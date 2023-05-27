Вашингтон, 27 мая, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что его реакция на перемещение российского ядерного оружия в Белоруссию «чрезвычайно негативная», написало агентство Reuters.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Американский лидер высказал, что его реакция на сообщение о начале перемещения ядерного оружия из России в Белоруссию «чрезвычайно негативная».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из Россию в Белоруссию уже началось, места для его хранения подготовлены.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Контроль за ядерным оружием, включая возможное принятие решения о его применении, остаётся за российской стороной.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее пояснял, что Белоруссия сталкивается с недружественными проявлениями со стороны соседних для Минска государств.