Москва, 27 мая, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Провести в России пятилетие созидательного предпринимательского труда предложил 26 мая в ходе встречи с членами общественной организации «Деловая Россия» президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Я предлагаю сегодня обсудить ещё одну инициативу — объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда», — сказал глава государства.

Речь идёт, по словам Путина, об улучшении делового и инвестиционного климата, о росте эффективности и модернизации отраслей экономики, кадровом вопросе и профессиональном образовании, разработке новых форматов государственно-частного партнёрства, взаимодействии с регионами и муниципалитетами.

От представителей «Деловой России» и других бизнес-объединений Путин по данной идее ожидает содержательных предложений.

Как сообщало ИА Регнум, президента России Владимира Путина удивили хорошие экономические показатели страны в условиях санкций. По его словам, без предпринимательского общества российская экономика была бы другой. При этом глава государства отметил некоторые проблемы в среднесрочной перспективе, правительство их видит.